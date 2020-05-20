إندونيسيا تواجه طفرة في المواليد زمن كورونا.. تعرف على السبب

تواجه إندونيسيا طفرة في عدد المواليد وقد تشهد أكثر من 400 ألف حالة حمل غير مخطط لها، كون تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا تمنع الوصول إلى وسائل منع الحمل، وفق ما قالت الوكالة الوطنية لتنظيم الأسرة الثلاثاء.

فقد أغلقت العيادات الصحية الصغيرة أبوابها موقتا فيما يحد الأطباء والقابلات القانونيات من عدد المرضى مذ فرضت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إغلاقا جزئيا الشهر الماضي لمنع انتشار الفيروس، وأوضحت الوكالة أن هذا الأمر صعّب على الإندونيسيين الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وقدرت الوكالة أنه في أوائل العام المقبل، يمكن ان تشهد إندونيسيا وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولادة 420 ألف طفل أكثر مما كان متوقعا.

وقالت الحكومة إن هذه القفزة المتوقعة في عدد المواليد قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة تقزم الأطفال وزيادة حالات وفيات الأمهات والرضع.

ولمواجهة ذلك، أعلنت الوكالة أنها سترسل موظفين إلى المنازل لتسليم وسائل منع الحمل للأشخاص الذين يريدونها.

وأوضحت أن حوالى 95 بالمائة من مستخدمي وسائل منع الحمل في إندونيسيا هم من النساء بينما يستخدم عدد قليل من الرجال الواقي الذكري.