أحكام بالسجن لثلاثة معارضين بالجزائر بسبب منشورات على فيسبوك

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن النافد على ثلاثة معارضين بسبب منشورات على موقع فيسبوك، حسبما أعلنت منظمة جزائرية تدافع عن معتقلي الرأي ومنظمة العفو الدولية.

وذكرت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين أنه حكم على الناشط صهيب دباغي "بالسجن سنة نافدة بمحكمة الشراقة (بالجزائر العاصمة) بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على فيسبوك".

وفي البيض أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك ضد النظام صيف 2019، أن محكمة لبيض سيدس الشيخ (670 كلم جنوب غرب الجزائر) أصدرت على "معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمـد يوسف بوضياف أحكاما قاسية" تتمثل بـ"18 شهرا سجنا نافذا".