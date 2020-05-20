شاهد: سلوفاكيا ترفع الحجر الصحي وتعيد فتح فضاءات ثقافية وتجارية وفق قيود صارمة

دخلت سلوفاكيا مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة، في إطار مكافحة انتشار وباء كوفيد-19، فقد أعيد فتح قاعات السينما والمسارح لحدود طاقة استيعاب تصل إلى 100 شخص.

في الآن نفسه أعيد فتح المراكز التجارية الكبرى، مع تخصيص حوالي 15 مترا مربعا لكل متسوق، ومازال يتعين على المتسوقين وضع أقنعة على وجوههم.

وقد أعرب أحد أصحاب المحلات التجارية في الرواق التجاري لمركز يوريفيا، عن سروره بالعودة إلى العمل، قائلا إن الزبائن كانوا يتصلون به زمن الحجر الصحي، ولكن مكالماتهم يتم رفضها بكل أسف، على حد قوله.

أما المطاعم فسوف يسمح لها بتقديم خدماتها إلى الزبائن، داخل المحلات وفق شروط صارمة، من قبيل ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات، التي لن يجلس على كل واحدة منها أكثر من شخصين، باستثناء العائلة المصحوبة بأطفالها.