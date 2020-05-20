شاهد: الكراسي الفارغة.. طريقة أصحاب مطاعم باريس للتعبير عن قلقهم

على الرغم من أن السلطات الفرنسية بدأت برفع القيود المشددة التي فرضتها في البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد، منذ 11 أيار/مايو، إلا أن قرار تخفيف القيود هذا لم يشمل حتى هذه الأثناء المطاعم والحانات، ما يضع أصحابها أمام مصير مجهول.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، أقدم مالكو المطاعم على تنظيم حركة احتجاجية من خلال نشر الكراسي الواحدة تلو الأخرى تعبيرا عن رفضهم للأوضاع الحالية، مطالبين عمدة المدينة بالنظر إلى أوضاعهم وبمحاولة الوصول إلى قرار من شأنه حماية المواطنين على الصعيد الصحي وحماية مصالحهم أيضا.