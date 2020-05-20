شاهد: الكراسي الفارغة.. طريقة أصحاب مطاعم باريس للتعبير عن قلقهم

على الرغم من أن السلطات الفرنسية بدأت برفع القيود المشددة التي فرضتها في البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد، منذ 11 أيار/مايو، إلا أن قرار تخفيف القيود هذا لم يشمل حتى هذه الأثناء المطاعم والحانات، ما يضع أصحابها أمام مصير مجهول.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، أقدم مالكو المطاعم على تنظيم حركة احتجاجية من خلال نشر الكراسي الواحدة تلو الأخرى تعبيرا عن رفضهم للأوضاع الحالية، مطالبين عمدة المدينة بالنظر إلى أوضاعهم وبمحاولة الوصول إلى قرار من شأنه حماية المواطنين على الصعيد الصحي وحماية مصالحهم أيضا.
No Comment المزيد من
شاهد: بعد أن شرَعت أبوابها مجددا .. متاحف روما بانتظار زائريها
شاهد: فرقة "باليه أوبرا رين" تستأنف تدريباتها في بؤرة انتشار الوباء في فرنسا
شاهد: فنان كاميروني يرسم أساطير كرة القدم بالرمال
شاهد: لما تعبر عائلة من البط شوارع موسكو...تتوقف حركة السيارات
شاهد: إسبان يتظاهرون تنديداً بتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا
شاهد: بعد أن شرَعت أبوابها مجددا .. متاحف روما بانتظار زائريها
شاهد: فرقة "باليه أوبرا رين" تستأنف تدريباتها في بؤرة انتشار الوباء في فرنسا
شاهد: فنان كاميروني يرسم أساطير كرة القدم بالرمال
شاهد: لما تعبر عائلة من البط شوارع موسكو...تتوقف حركة السيارات
شاهد: إسبان يتظاهرون تنديداً بتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا
شاهد: فرنسيون يشاركون من سياراتهم في أول قداس جماعي بعد تخفيف الحظر
شاهد: بلجيكا تخفف إجراءات الإغلاق لتشمل المتاحف وحدائق الحيوان والأسواق
شاهد: قوارب الجندول تعود لمياه فينيسيا الإيطالية بانتظار عودة السياح
شاهد: إيطاليا تعيد فتح صالونات الحلاقة والمقاهى
شاهد: فيضان في الصومال يزهق أرواح العشرات ويترك المئات عالقين
شاهد: فوضى ومشاجرات تعم برلمان هونغ كونغ
شاهد: رقصة جماعية لطاقم شركة "ويز إير" في مطار بودابست
شاهد: مهرجان سينمائي في السيارات لا الصالات في مدينة بوردو الفرنسية
شاهد: 11 مليون شخص يجرون اختبار كورونا في ووهان الصينة بؤرة الفيروس الأولى
بوندسليغا بطعم كورونا والإغلاق ومباريات بدون جمهور.. استئناف الدوري الألماني لكرة القدم