شاهد: بعد أن شرَعت أبوابها مجددا .. متاحف روما بانتظار زائريها

للمرة الأولى منذ أوائل شهر مارس/آذار الماضي أي بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من الإغلاق الكلي بسبب فيروس كورونا التاجي، أعادت المتاحف الرئيسية في روما الإيطالية الثلاثاء فتح أبوابها أمام الزوار.

وكان على المتوافدين إلى متحف كابيتولين الالتزام بالقواعد الصحية والوقائية الصارمة التي فرضتها السلطات لمنع انتقال العدوي بين المواطنين، من قياس درجة الحرارة قبل دخول المتحف إضافة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية.