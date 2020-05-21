كورونا: القبض على 3 شبان كانوا يبصقون على مقابض أبواب سيارة للشرطة في بروكسل

اعتقلت الشرطة البلجيكية ثلاثة شبان الأسبوع الماضي، وهم بصدد البصق على مقابض أبواب سيارة الشرطة، واعتبر ذلك محاولة من الشبان لإلحاق عدوى كوفيد-19 بعناصر الشرطة.

وبحسب موقع "هت نيوزبلاد"، فإن الشبان هم أعضاء في مجموعة "الأقمصة البيضاء" بحسب الشرطة، وهي مجموعة أحدثتها مسئولة المجلس المحلي للاندماج الاجتماعي غلوريا غارسيا فرننديز، ويتمثل دورها في لفت انتباه الشبان في شوارع مولنبيك، إلى قواعد التجمع والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين الواجب اتباعها، من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وجاء في الموقع أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها غارسيا في خلاف مع "القمصان البيض"، في إشارة إلى المحتجين من أصحاب القمصان الصفراء في بلجيكا وفرنسا.

وكان تم الإبلاغ عن غارسيا الأسبوع الماضي، أنها نظمت حفلا لمجموعة من الشبان في إقامة تعود ملكيتها إلى البلدية، مبررة التقاء عناصر المجموعة بأنه كان في إطار اجتماع، رغم أن ذلك مخالف لإجراءات الحجر الصحي الصارمة. وتحقق النيابة العمومية حاليا في الحادثتين.

ورغم أن مرض كوفيد-19 المعدي ينتقل عن طريق اللعاب، فإنه لا شيء يثبت أن الشبان الثلاثة المعنيين بالتحقيق يحملون العدوى، وحتى إن ثبت ذلك فإن الفيروس لا يمر إلى الجسم من الأيدي، ولكنه قد يترك على مساحات ويتسبب في العدوى، عندما يلمس الشخص أنفه أو عينيه أو فمه.