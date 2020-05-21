ما هي الشروط التي يحددها قانون الهجرة الجديد للعيش في بريطانيا؟

بعد ما يقرب من خمسة أشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أقرّ مجلس العموم البريطاني مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي قدّمته الحكومة البريطانية، ويحتوي على مجموعة نقاط وشروط لحصول المواطنين الأوروبيين، مستقبلا، على التأشيرة والإقامة في بريطانيا.

"نظام النقاط" للهجرة إلى بريطانيا

وللذهاب والعيش في إنجلترا، اشترط "نظام النقاط"، الذي اقترحته حكومة بوريس جونسون، توفّر شروط معينة وتحقيق مجموع 70 نقطة، أبرزها:

أن يتحدّث المتقدم للحصول على التأشيرة أو الهجرة، اللغة الأنجليزية

أن يحصل مسبقا على عرض عمل في أنجلترا، وفق مستوى مهارات معين

أن تكون لديه كفاءات مطلوبة في السوق البريطانية

أن يفوق دخله السنوي 28000 يورو.

وقد صادق البرلمان البريطاني على اعتماد مشروع قانون "نظام النقاط"، الذي يتعلّق بتسوية وتنظيم أوضاع وهجرة الأوروبيين إلى المملكة المتحدة، خصوصا بعد خروج الأخيرة من الإتحاد الأوروبي.

تأثر الوافدون الجدد فقط

يقول الصحفي البريطاني ارنو كومت "سيتم الآن تعديل هذا القانون، الذي تم تمريره في قراءة أولى من قبل المعارضة، ومهما حدث، فإن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا في نهاية فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي تقريبا في 1 يناير 2021"، مضيفا "من الواضح أن مشروع القانون الجديد يخصّ فقط الوافدين الجدد، ولن يكون له تأثير على المهاجرين الأوروبيين، الذين استقروا في المملكة منذ زمن".