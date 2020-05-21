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الصين

البرلمان الصيني يناقش قانوناً أمنياً مثيراً للجدل بخصوص هونغ كونغ

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بقلم:  يورونيوز مع وكالات
اشتبكات داخل الهيئة التشريعية في هونغ كونغ إثر انتخاب مشرع مؤيد لبكين رئيساً للجنة رئيسية في البرلمان- 18 مايو 2020
اشتبكات داخل الهيئة التشريعية في هونغ كونغ إثر انتخاب مشرع مؤيد لبكين رئيساً للجنة رئيسية في البرلمان- 18 مايو 2020   -   حقوق النشر  AFP
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نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مسؤولة في بكين قولها إن البرلمان الصيني، الذي يسيطر عليه الشيوعيون بالأغلبية المطلقة، سيناقش في الأيام المقبلة مشروع قانون مرتبط بحماية الأمن القومي في هونغ كونغ.

وقال مصدر مسؤول في البرلمان الصيني أن القانون الجديد سيدرس خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) التي تبدأ أعمالها غداً الجمعة في بكين.

هذه الخطوة يرجّح أن تثير اضطرابات في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن من شأن القانون، أن يعزز "آليات التطبيق" في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا.