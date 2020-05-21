كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بوريل يدين كلام خامنئي عن إسرائيل بشدة

ندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي وكبير الدبلوماسيين الأوروبيين، اليوم، الخميس، بالتصريحات الموجهة إلى إسرائيل والتي صدرت عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، قائلاً إنها تهدد السلام والأمن العالميين.

وأضاف جوزيب بوريل في تغريدة له عبر حسابه في تويتر أن أمن إسرائيل أساسي جداً والاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدولة العبرية.

وكان المرشد الأعلى للثورة، خامنئي، كتب في تغريدة نشرها أمس الأربعاء أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم كل دولة أو مجموعة تعارض وتقاتل النظام الصهيوني".

وأضاف خامنئي أن "النظام الصهيوني لا يتناسب مع السلام لأن الصهاينة يحاولون دائماً توسيع مساحة الأراضي التي يسيطرون عليها" مضيفاً أن "إزالة الصهاينة لا تعني إزالة اليهود بل إسرائيل".