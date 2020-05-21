الكويت والسعودية توقفان مؤقتا إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك

ستقوم الكويت والسعودية بتعليق إنتاج النفط من حقل مشترك بينهما في حزيران/يونيو المقبل، في إطار اجراءات خفض الإنتاج في محاولة لرفع أسعار النفط، بحسب ما أعلن مسؤول كويتي.

وكانت مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم دول منظمة أوبك، والدول المصدرة خارجها وعلى رأسها روسيا، اتفقت الشهر الماضي على خفض بمقدار 9,7 ملايين برميل يومياً، بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها منذ عقدين.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها اليومي من النفط، بمليون برميل إضافي ابتداء من حزيران/يونيو، وذلك في محاولة لدعم استقرار الأسواق العالمية.

وقالت كل من الإمارات والكويت إنها ستقوم بتخفيضات إضافية بشكل طوعي، بالإضافة إلى التخفيض المعلن حسب حصة كل منهما، وفقا لاتفاقية اوبك بلاس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية في وقت متأخر الأربعاء، عن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة عبدالله السميطي قوله، إنه تقرر وقف إنتاج النفط المؤقت من حقل الخفجي وإغلاق المنشآت التابعة لمدة 30 يوما ابتداء من بداية شهر حزيران/يونيو المقبل.

وتم استئناف انتاج النفط في حقل الخفجي في آذار/مارس بعد توقفه لخمس سنوات بسبب خلاف بين البلدين. ولا يوجد أي إنتاج في حقل الوفرة للنفط. وكان حقلا الخفجي والوفرة ينتجان أكثر من 500 ألف برميل يومياً، وتتقاسمهما الدولتان مناصفة، قبل أن يغلقا في تشرين الأول/اكتوبر 2014 وأيار/مايو 2015.

وتوقف العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، في تشرين الأول/اكتوبر 2014. وقامت الكويت الشهر الماضي بتصدير أول مليون برميل نفط من الحقل، بعد استئناف الإنتاج فيه.