شاهد.. حلاقون زبائنهم متظاهرون في ولاية ميشيغان

تظاهر المئات في ولاية ميشيغان الأمريكية أمام مبنى الكابيتول، حاملين معهم مقصات حلاقة، وجالبين كراسي الحلاقين، لاستغلال وقت التظاهر في حلاقة شعرهم، في محاولة منهم للتعبير عن غضبهم من عملية الإغلاق المفروضة في الولاية، لمكافحة تفشي وباء كورونا. وكانت مسيرات حاشدة قد خرجت منذ أيام في الولاية ذاتها. تظاهرة الحلاقين تعد الرابعة ضد قرار حاكم الولاية غريتشن ويتمر، بفرض حجر عام فيها.
وتعتبر ولاية ميشيغان من أكثر الولايات تضررا بوجود نحو 5 آلاف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا. ونظمت هذه التظاهرة من قبل الحلاقين لدعم زميلهم كارل مينك، الذي فقد رخصته لممارسة المهنة بعد أن افتتح صالونه في بداية الشهر الجاري متحديا قرار الإغلاق.
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