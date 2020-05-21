"سبوتيفاي" تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا في الولايات المتحدة

نالت منصة "سبوتيفاي" للموسيقى عبر البث التدفقي الحقوق الحصرية لبث التدوين الصوتي الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة، "ذي جو روغان إكسبيرينس"، على ما أعلنت المجموعة السويدية في مؤشر جديد إلى شهيتها لهذا النسق الذي يحقق رواجا متناميا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "سبوتيفاي" دفعت أكثر من مئة مليون دولار في مقابل الحق الحصري لبث هذا التدوين الصوتي (بودكاست) الذي سيكون متاحا لمشتركي المنصة بنسختيها المجانية والمدفوعة.

وكتب جو روغان (52 عاما) في رسالة عبر انستغرام "سيبقى ذلك مجانيا من دون أي تغيير في البرنامج"، لافتا إلى أن الحق الحصري يبدأ اعتبارا من نهاية 2020.

وقال "هذا ليس سوى اتفاق ترخيص ولن يكون لسبوتيفاي أي رقابة إبداعية على البرنامج".

ويسري الحق الحصري على التدوين الصوتي وأيضا على النسخة المصورة من البرنامج المنشورة عبر قناة جو روغان عبر يوتيوب والتي تتخطى كل حلقة منها عتبة المليون مشاهَدة.

وقد بنى جو روغان الوافد باكرا إلى عالم التدوين الصوتي منذ 2009، على مر السنين قاعدة من المتابعين الأوفياء لم ينجح غيره في تحقيقها في هذا العالم الفتيّ.

وتصدر برنامج "ذي جو روغان إكسبيرينس" قائمة أكثر التدوينات الصوتية تحميلا عبر أجهزة "آبل" في 2019.

وبدأت "سبوتيفاي" منذ ما يزيد عن عام استثمار ملايين الدولارات لتعزيز موقعها في سوق المدونات الصوتية. وقد اشترت مطلع 2019 استوديوهات "غيملت" المتخصصة في مقابل 230 مليون دولار، إضافة إلى منصة "أنكور" الإنتاجية في مقابل أكثر من مئة مليون دولار.

كذلك استحوذت المنصة السويدية على شركة "ذي رينجر" الإنتاجية المتخصصة في الرياضة والترفيه، في مقابل مبلغ يراوح بين 141 مليون دولار و195 تبعا للمصادر.