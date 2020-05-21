الولايات المتحدة تتبرع بمئتي جهاز للتنفس لروسيا ردا على مساعداتها

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بمئتي جهاز تنفس لمساعدة روسيا، في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو معدات مماثلة لنيويورك. وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن المبادرة بنشر صورة على تويتر تظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علما أمريكيا وصناديق عليها شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكتب في التغريدة "إن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي مئتي جهاز تنفس أمريكي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19"، وأضاف "قدمنا أكثر من 15 ألف جهاز تنفس إلى أكثر من 60 دولة ونبقى رائدين في مكافحة هذا الوباء عالميا". ولم تحدد وزارة الخارجية موعد تسليم الشحنة إلى روسيا، التي شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.

وتُذكر الصورة بأخرى نشرتها روسيا لشحنة من الأقنعة وأجهزة التنفس وصلت في الأول من نيسان/إبريل إلى نيويورك، التي كانت بؤرة الوباء حينها في الولايات المتحدة. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللفتة بأنها "لطيفة للغاية".

وخشيت السلطات الأمريكية من نقص كبير في أجهزة التنفس في بداية الأزمة، ولكن بعد تسريع الإنتاج، عرض ترامب على عدة دول شرائها.