وفاة المصنف أول سابقا في كرة المضرب الأسترالي أشلي كوبر عن سنّ ناهز الـ 83 عاما

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب، الجمعة، أن مواطنه أشلي كوبر، المصنف أول عالميا سابقا والفائز بأربعة ألقاب في الغراند سلام خلال خمسينيات القرن الماضي، توفي عن سن 83 عاما.

وقال الاتحاد في بيان له "سنتذكره كعملاق في لعبتنا وكلاعب لامع وإداري بارع جدا"، بدوره نعى كريغ تيلي، رئيس الاتحاد، كوبر قائلا "كان آشلي أكثر الأبطال تواضعا وشخصا أحب عائلته قبل أي شيء آخر".

وفاز كوبر عام 1958 بثلاث بطولات كبرى هي أستراليا، وويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة، بعدما كان أحرز على بطولة بلاده في عام 1957.

ولم يقتصر نجاح كوبر في منافسات الفردي، بل فاز أيضا بأربعة ألقاب كبرى في الزوجي، هي الولايات المتحدة المفتوحة (1957)، فرنسا المفتوحة (1957 و1958)، وأستراليا (1958). ويتضمن سجله 27 لقبا، بالإضافة إلى لقب مسابقة كأس ديفيس عام 1957.

وكتب عنه مواطنه الأسطوري رود لايفر في تغريدة على حسابه في تويتر "من المحزن جدا أن أسمع رحيل آشلي، لقد كان بطلا رائعا، داخل وخارج الملعب، يا لها من ضربات خلفية كان يتمتع بها! الكثير من الذكريات العزيزة، وداعا صديقي. قلبي مع زوجة آشلي هيلين وعائلته".