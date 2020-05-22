خمس قواعد هامة للإرتداء الصحيح للقناع أو الكمامة للوقاية من الإصابة بكوفيد-19

أصبحت أقنعة الوجه أو الكمامات جزءًا أساسيًا للوقاية من الإصابة ونشر وباء كوفيد-19، لكن هذا لا يدل على أنّ ارتداءها بالعملية السهلة، فمنذ الأسبوع الأول من تخفيف إجراءات العزل، أصبح ارتداء القناع إلزامي في الأماكن العامة وفي وسائل النقل العام، وأيضا في الأماكن العامة التي "لا يمكن أن تضمن فيها قواعد التباعد الإجتماعي".

هناك جدل قائم حاليا بين إلزامية ارتداء الأقنعة عند الخروج من البيت وبين آثار ارتدائها السيئة، خصوصا إذا طالت فترة الارتداء.

إنّ ارتداء القناع لعدة دقائق خلال التسوق في المتاجر والمولات والمساحات التجارية الكبرى أوحتى لساعات خلال عمل الطاقم الطبي، ستبقى المشكلة دائما هو أنّ ارتداء الأقنعة ليس دائمًا أمرا مريحا بل لها آثار سلبية على الأذنين.

خمسة قواعد يجب إحترامها لنجاعة الكمامة أو القناع:

غسل اليدين قبل لمس القناع

وضع القناع مع مراعاة لمس المقابض فقط

إضغط على الجزء الذي يحمي الأنف وثبته إجذب القناع في نفس الوقت نحو أسفل الفم

لا يجب وضع القناع أو الكمامة على الذقن ولا حتى على الجبهة

يجب أن لا تتجاوز مدة البقاء بالقناع أو الكمامة 4 ساعات سواء بالنسبة للكمامات الورقية أو القماشية

عند نهاية الإستخدام يجب رمي القناع أو الكمامة الورقية في المزبلة

يمكن غسل القناع أو الكمامة القماشية بحرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة

ولتفادي المزيد من الضرر الذي يصيب الأذن ويعمل على تهييج المنطقة الخلفية لها، قام العديد من المبتكرين على موقع Etsy، وهوموقع للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يروّج عادة للصناعات اليدوية أو المنزلية، بابتكار أجهزة لحماية الأذن، وقدّموا مجموعة من الأقنعة المتنوعة والمختلفة والمريحة.