انتشار مقلق لوباء كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية وتنكيس الأعلام في الولايات المتحدة

ينتشر فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من خمسة ملايين شخص في العالم، بسرعة مقلقة في أمريكا اللاتينية وخصوصا في البرازيل حيث تجاوز عدد الوفيات عتبة العشرين ألفا، وكذلك في البيرو وتشيلي والأرجنتين. أما في الولايات المتحدة فقد توفي أكثر من 94 ألف شخص بسبب الفيروس حسب الأرقام الرسمية. وقرر البيت الأبيض تنكيس الأعلام من الجمعة إلى الأحد تكريما لذكرى الأموات.

البرازيل

تجاوز عدد الوفيات في البرازيل الخميس العشرين ألفا بعد ارتفاع قياسي بلغ 1188 وفاة في الساعات ال24 الأخيرة، كما تفيد معطيات وزارة الصحة التي تؤكد تسارع انتشار الوباء. والبرازيل التي سجل فيها 57 بالمئة من الوفيات في القارة، هي الدولة الأكثر تضررا بفارق كبير عن البلدان الأخرى.

تفيد أرقام وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الوفيات تضاعف خلال 11 يوما فقط. وفي مقابر المدن الكبرى مثل ساو باولو، يعمل حفارو القبور بوتيرة سريعة.

وأثار إصرار الرئيس جايير بولسونارو على استئناف العمل وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد منذ بداية الأزمة الصحية، خلافات كبيرة مع حكام الولايات البرازيلية. لكن الرئيس وحكام الولايات الذين عقدوا اجتماعا بالفيديو خففوا من لهجتهم وقاموا بتقريب مواقفهم.

اجتماع رؤساء البيرو وكولومبيا وتشيلي والأوروغواي

وفي مواجهة التقدم السريع للوباء في أمريكا الجنوبية، عقد رؤساء البيرو وكولومبيا وتشيلي والأوروغواي اجتماعا بالفيديو ناقشوا خلاله الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة انتشار الوباء.

ورسم تقرير للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومنظمة العمل الدولية صورة قاتمة جدا لعواقب الأزمة الصحية في القارة. وقال التقرير الذي نشر الخميس في سانتياغو إن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع 11,5 مليون شخص بسبب الوباء في أمريكا اللاتينية. وسيبلغ الانكماش في اقتصاد المنطقة هذه السنة 5,3 بالمئة وهو الأسوأ منذ 1930.

وتواجه دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى، ارتفاعا في العدد اليومي للوفيات.

البيرو

في البيرو باتت معظم المستشفيات على وشك الانهيار حسبما أعلن الخميس مكتب "المدافع عن الشعب" المكلف السهر على احترام حقوق الإنسان. وقالت هذه الهيئة إن "المؤسسات الصحية تعاني من نقص في الكثير من المجالات مثل معدات السلامة الحيوية للطواقم وفي أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس والأكسجين ومعدات الفحوص والمواد الطبية".

وسجلت في البيرو التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة حوالي 110 آلاف إصابة وأكثر من 3100 وفاة.

تشيلي

في تشيلي التي تضم 18 مليون نسمة وسجلت فيها أكثر من 57 ألف إصابة، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 29 بالمئة في الساعات ال24 الأخيرة ليبلغ 589. وشبه وزير الصحة خايمي مانياليش الأزمة الصحية ب"معركة هائلة". وتحدى بعض سكان العزل في ألأيام الأخيرة للتظاهر والمطالبة بمساعدات غذائية بعدما أدى الوباء إلى انفجار البطالة والجوع في الأحياء الأكثر فقرا.

الأرجنتين

تشهد الأرجنتين أيضا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات. وسجل تسعون بالمئة من هذه الإصابات في بوينوس آيرس وضاحيتها المكتظة حيث يبلغ مجموع السكان 14 مليون نسمة. وبلغ عدد الوفيات 416.

الولايات المتحدة تنكس الأعلام

في الولايات المتحدة اقتربت حصيلة الوفيات من 95 ألفا بينما ما زالت الأرقام اليومية مرتفعة - 1255 وفاة خلال 24 ساعة حسب أرقام نشرتها الخميس جامعة جونز هوبكنز. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام على المباني الفدرالية والنصب الوطنية لثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، لتكريم ذكرى ضحايا الوباء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه سيكون من الضروري على الأرجح الإفراج عن أموال جديدة لدعم الاقتصاد خلال أسابيع، بعدما حركت إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس ثلاثة آلاف مليار دولار منذ آذار/مارس الماضي. وفي إطار إنعاش الاقتصاد، تخلت الولايات الأمريكية عن أكثر إجراءات العزل صرامة.