كورونا: استطلاع يكشف اعتراف معظم الأمريكيين بتفوق برلين وسول على واشنطن

أفاد استطلاع للرأي، أجراه مركز بيو للدراسات (Pew Research Center)، الأربعاء، أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يرون أن ألمانيا وكوريا الجنوبية نجحتا في إدارة أزمة تفشي وباء كورونا بشكل أفضل من الولايات المتحدة، ورأوا أن الدولتين قاما بعمل جيد وممتاز، جنّب بلديهما كارثة صحية.

في المقابل رأت أقلية من الأمريكيين، الذين شاركوا في الاستطلاع، أن الولايات المتحدة نجحت أيضا في التصدي للأزمة الصحية العالمية.

وذكر التقرير، الذي أجراه المركز الأمريكي ومقرّه واشنطن، أنّ 66 بالمئة من المشاركين في هذا الاستطلاع، عبّروا عن تأييدهم لفكرة نجاح استراتيجية كل من برلين وسول في كيفية إدارتهما لأزمة كورونا، بينما اعتبر 47 بالمائة منهم فقط أن واشنطن تتعامل مع الأزمة بشكل جيد.

وأشار التقرير إلى أن الحكم على أداء الولايات المتحدة كان مسيّسا وحزبيا للغاية، حيث رأى 27 بالمائة من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية أنهم راضون عن إدارة الرئيس دونالد ترامب لأزمة فيروس كورونا، فيما خالفهم الرأي 71 بالمائة، ممن شاركوا في الاستطلاع، من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الجمهوريين.

من جهة أخرى، رأى 34 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن إيطاليا تعاملت مع الأزمة بشكل جيد، وقال 33 بالمائة نفس الشيء عن الصين، التي تصدّت للأزمة بشكل جدي وقوي، وانتقد 47 بالمئة إدارة بريطانيا للأزمة، بينما قال 49 بالمئة ان أداء المملكة المتحدة كان جيدا.

وفي نفس الإستطلاع، يعتقد 56 بالمائة من الديمقراطيين أن الولايات المتحدة سيكون لها تأثير أقل على مستوى الشؤون العالمية بعد أزمة كورونا، مقابل 8 بالمائة من الجمهوريين، الذين أكدوا أن الأزمة الصحية العالمية ستزيد من قوة الولايات المتحدة.

وقد شمل الاستطلاع 10.957 أمريكيًا وأجري بين 29 أبريل و5 مايو.