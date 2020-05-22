الوزير الأول الفرنسي يعلن إجراء الدور الثاني من الانتخابات البلدية المؤجلة في 28 يونيو / حزيران

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الجمعة أن الجولة الثانية من الانتخابات البلدية ستجرى يوم 28 يونيو/ حزيران المقبل، محذرا من أن هذا القرار "يمكن أن يتغير" في حالة تدهورت الأوضاع الصحية. وقال فيلب خلال مؤتمر عقد في قصر ماتينيون "بعد تقييم الإيجابيات والسلبيات، نعتقد أن الحياة الديمقراطية يجب أن تستأنف حقوقها"، مؤكدًا أن "جلسة إعادة تقييم الوضع مع المجلس العلمي ستعقد خلال اسبوعين".

هذا وأجل الدور الثاني من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في شهر مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا. وتعرضت الحكومة الفرنسية لإنتقادات لاذعة خلال تنظيمها الدور الأول من الانتخابات في أوج بداية تفشي فيروس كوفيد-19.