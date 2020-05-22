شاهد: مخيّم في قلب سان فرانسيسكو الأمريكية من أجل إيواء المشردين

بسبب تفشي وباء كورنا، حذت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حذو مدن أخرى في تخصيص عديد من الخيام للمشردين دون مأوى، وهي خطوة تردّد المسؤولون طويلا في اتخاذها، ولكنهم تبنّوها الآن على مضض بغية حماية الأشخاص المشردين.

ويوجد الآن حوالي 80 خيمة متباعدة بدقة في شارع واسع بالقرب من مجلس مدينة سان فرانسيسكو، ويعتبر هذا المخيّم جزءا من "قرية النوم الآمنة" التي افتُتحت الأسبوع الماضي. وهي المنطقة الواقعة بين المكتبة المركزية في المدينة ومتحف الفن الآسيوي، ويتم مراقبتها على مدار الساعة، وتوفر المياه النظيفة ووجبات الطعام وأماكن الاستحمام وسلّات القمامة.

ونقلت سلطات سان فرانسيسكو 1300 شخصًا بلا مأوى إلى الفنادق والمُركبات الترفيهية، كجزء من برنامج على مستوى ولاية كاليفورنيا لإيواء الأشخاص المستضعفين والمشردين، لكن عمدة المدينة انتُقد بسبب تعامله البطيىء مع هذا الوضع المتأزم في ظل الوباء الذي يعصف بالعالم، حيث قال إن تلك الفنادق والمُركبات لا تستطيع استيعاب جميع المشردين في المدينة البالغ عددهم 8000 شخص.

هذه الخطوة التي التفتت إلى معانة الأشخاص دون مأوى، لاقت انتقادا من قِبل البعض الذين يعتبرون أن الخيام المكتظة تمثل كارثة للصحة العامة.