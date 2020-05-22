منظمة الصحة العالمية تعلن أميركا الجنوبية "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن أميركا الجنوبية باتت تشكل "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الانترنت من جنيف إن "أميركا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض. نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأميركية الجنوبية. القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن".

وفي حين تستعيد أوروبا التي أودى فيها الوباء بأكثر من 170 الف شخص، ايقاع حياة طبيعية في شكل تدريجي، فإن أميركا الجنوبية تشهد تفشيا واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

وأوضحت المنظمة أن البرازيل سجلت أكثر من 300 الف اصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة، ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وتجاوز بها عدد الوفيات عتبة عشرين ألف وفاة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح راين أن "غالبية الحالات أُحصيت في منطقة ساو باولو، لكن مقدار الإصابة وفق عدد السكان هو الأكبر (في ولاية) الأمازون حيث أصيب نحو 490 شخصا من كل مئة الف شخص، وهي نسبة عالية".

وقالت مجموعة من العلماء البرازيليين إن الارقام الرسمية لا تعكس إلى حد بعيد واقع تفشي الوباء في البلاد، موضحة أنها أدنى بخمس عشرة مرة على الاقل من الحقيقة ما يعني أن عدد المصابين يتجاوز 3,6 ملايين شخص.