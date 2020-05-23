مقتل 21 مسلحا متشددا في اشتباكات مع الشرطة المصرية بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية السبت مقتل 21 مسلحا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في شمال سيناء، حيث ينشط تنظيم الدولة الإسلامية في مصر.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات الشرطة داهمت مخبأين لمجموعتين "من العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وحصل تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 21 من هذه العناصر وإصابة ضابطي شرطة.

وأوضح البيان أن المجموعتين اللتين كانتا تختبئان بمزرعة ومنزل في شمال سيناء، كانتا تخططان للقيام باعتداءات خلال عيد الفطر الذي يبدأ الأحد في مصر.

وأضاف البيان أنه عثر بحوزتهم على أسلحة آلية وأحزمة ناسفة ومتفجرات.

وفي الأول من آيار/مايو قتل عشرة عسكريين مصريين في هجوم استهدف مركبتهم في شمال سيناء.

حملة القوات المصرية ضد المجموعات المسلحة

وفي اليوم التالي أعلن الجيش المصري مقتل 126 مسلحا خلال الفترة الأخيرة، في مداهمات بشمال سيناء من دون أن يحدد تاريخ هذه المداهمات.

كما أعلن الجيش مقتل سبعة "تكفيريين" في مزرعة بشمال سيناء، في منتصف الشهر الجاري.

وتواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة جماعات مسلحة متشددة في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 950 شخصا يوصفون بالجهاديين وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.