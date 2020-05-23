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وباء كورونا: آخر المستجدات والأخبار

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بقلم:  يورونيوز
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جانب من شارع رقم 14 في واشنطن . 14/04/2920
جانب من شارع رقم 14 في واشنطن . 14/04/2920   -   حقوق النشر  Andrew Harnik/AP
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ارتفعت حصيلة المصابين بكوفيد-19 إلى خمسة ملايين و218 ألفا و261 شخصا في العالم، في حين ارتفعت الحصيلة العالمية لوفياته إلى 338 ألفا و128 حالة على الأقل، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر،

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات مع أكثر من مليون و600 ألف إصابة و96 ألفا وسبع وفيات، تليها المملكة المتحدة مع 36 ألفا و393 وفاة وإيطاليا مع 32 ألفا و616 وفاة ثم فرنسا مع 28 ألفا و289 وفاة.

وباتت أميركا اللاتينية بؤرة جديدة للوباء، وسجّلت البرازيل 21 الفا و48 وفاة، فيما أعلنت البيرو تسجيل 3244 وفاة.