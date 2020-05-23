شاهد: يصطادون الأفاعي والثعابين السامة في فلوريدا لصنع أقنعة واقية من كورونا

توصل صياد وحرفي في ولاية فلوريدا إلى طريقة مبتكرة لمعالجة مشكلة انتشار الثعابين والزواحف ووباء كوفيد-19 بتصميم أقنعة مصنوعة من جلد الزواحف التي تضر بالنظام البيئي في الولاية.

ويقول بريان وودز البالغ 63 عاما: " لقد أخذت شيئًا خطيرًا للغاية وحولته إلى قطعة أزياء."

وبدأت فكرة وودز عندما شاهد على وسائل التواصل الاجتماعي حصانا يرتدي حمالة صدر نسائية كقناع للوجه، وسأل زوجته إذا كان بإمكانه استعارة أحدها لاختبار ما إذا كان المفهوم سيعمل، يبيع الآن القناع الواحد ب 90 دولارًا.

تظهر مقاطع الفيديو ايمي سيوي، صيادة الأفاعي مع ثعبان ضخم لسلخه وتقول:" إن الأفاعي تلحق دمارا في الولاية ذات الرطوبة العالية. إذ يصل طول الثعبان إلى حوالي 6 أمتار ويأكلون كل شيء من الجرذان إلى الغزلان."

تم إدخال الثعابين إلى فلوريدا كحيوانات أليفة غريبة في نهاية القرن الماضي وتم إطلاقها في إيفرجليدز، فيما تدفع هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للقبض على الثعابين.