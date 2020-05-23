شاهد: حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا يتظاهر ضد تدابير الحكومة بشأن كورونا

استقل آلاف الإسبان من حزب "فوكس" اليميني المتطرف سياراتهم، وتجمعوا في موكب جال في شوارع العاصمة مدريد ومدن أخرى، احتجاجا على طريقة مكافحة الحكومة لتوسع انتشار وباء كوفيد-19.

ودعا الحزب المحتجين إلى الخروج في سياراتهم، تفاديا للمنع الحالي المفروض على التجمعات بين الأشخاص، في ظل حالة الطوارئ التي أقرت منذ شهرين تقريبا. وأطلق على الجولة الاحتجاجية اسم "قافلة من أجل إسبانيا والحرية"، وقد علقت على جل السيارات الأعلام الإسبانية.

كذلك رافق أناس بمجموعات صغيرة موكب الاحتجاج مشيا، دون أن يحترم بعضهم مسافة التباعد الاجتماعي الضرورية. ونظمت الاحتجاجات كذلك في برشلونة وإشبيلية ومدن أخرى.

وقد سجلت في إسبانيا أكثر من 28 ألف حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19، وأعلنت حكومة الائتلاف الاشتراكية حالة الطوارئ في 14 آذار/مارس الماضي.

وفرض الحجر الصحي في ظل حالة الطوارئ، التي قلصت من حق الحرية في التنقل والتجمع، وهو ما خفض من عدد إصابات العدوى اليومية بدرجة كبيرة، من نسبة زادت عن 20 في المائة خلال ذروة الأزمة، إلى أقل من واحد 1 في المائة الأسبوع الماضي.