تركيا تدعو اليونان إلى تنسيق تقني لحل خلاف حدودي

أكدت تركيا السبت أنها لن تسمح بـ"أمر واقع" على حدودها مع اليونان، وذلك بعدما اشتكت أثينا لأنقرة من استيلاء قوات تركية على قطعة أرض، عند مجرى نهر إيفروس الذي يفصل بين البلدين. وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قد تحدّث الأربعاء عن "نزاع" مع أنقرة، قائلا "مجرى النهر قد تغيّر".

والجمعة أفادت وسائل إعلام يونانية بأن قوات تركية احتلت قطعة أرض، عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود.

وجاء في بيان للخارجية التركية أن أنقرة أبلغت اليونان، بأن مجرى النهر تغيّر بشكل كبير لأسباب طبيعية واصطناعية، منذ العام 1926 حين أقيمت الحدود، وأن إيجاد حل يتطّلب تنسيقا تقنيا.

وقالت الوزارة إن النزاع يمكن حلّه عبر محادثات بين الوفدين التقنيين للبلدين، وهو اقتراح قدّمته أنقرة لأثينا. وقالت الوزارة: "لن نسمح بأي شكل من الأشكال بأمر واقع على حدودنا".

وفي آذار/مارس تواجه آلاف المهاجرين مع شرطة مكافحة الشغب عند الحدود اليونانية، بعدما فتحت تركيا المجال أمام مغادرة المهاجرين أراضيها والتوجّه إلى أوروبا.