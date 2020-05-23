مفكر تونسي: الممارسة الدينية الفردية بسبب كورونا تساعد على التخلص من إيمان القطيع الذي يقوده الزعيم

قدم الفيلسوف وعالم الأنثروبولوجيا التونسي، يوسف صدّيق لفرانس برس رؤية روحانية وقراءة لتحولات فردية واجتماعية قد تتبلور خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 والحجر الصحي الذي يخضع معظم سكان العالم له.

وقال الفيلسوف صدّيق بأن الوباء يجب أن يدفعنا كبشر إلى تغيير استجابتنا التلقائية للغة وإجبارنا على التفكير مليًا، حتى لا نثق ثقة عمياء بالصيغ الواضحة والجاهزة.

ما الذي تغير؟

يلاحظ الفيلسوف صدّيق أن البشر أعادوا التفكير بعلاقتهم بالموت حتى عند الفئات الشبابية والأطفال، أصبح الناس أكثر شجاعة في النظر إلى الموت.

أما بخصوص الممارسات الدينية وخصوصا بالنسبة للإسلام يضيف صدّيق أن الأركان الأربعة (الصوم والحج والزكاة والصلاة) أصبحت أكثر فردية خلال الوباء وتقتصر على الشخص نفسه مخالفة بذلك للبعد الجماعي الذي انتشر لفترة طويلة في الدول المسلمة.

وقال: "وإن استمرار البعد الفردي للممارسات الدينية سيساعد المجتمعات الإسلامية على التخلص من كل ما هو جماعي، أو ما أسميه بإيمان القطيع، الذي يقوده بسهولة أي زعيم أو شيخ أو أيديولوجية."

توصيات لعالم مابعد كورونا

يفسر صدّيق أنه لا بد من رفض فكرة جمع الأموال والكماليات التي لا تخدم إلا عددا قليلا من الناس ويضيف: "يجب علينا تثقيف الناس، وتعليم أطفالنا من رياض الأطفال على مبدأ وحقيقة أن المتعة الفردية ليست الهدف وتتضاعف المتعة الفردية عندما يتم تقاسمها مع الآخرين.. يجب أن يتغير التعليم بالكامل ويجب إعادة النظر في التربية التربوية للعيش المشترك والمؤانسة."