شاهد: القاهرة بأي حال عدت يا عيد.. شوارع وكورنيش وحدائق خالية فرضها فيروس كورونا

في اليوم الأول من عيد الفطر، بدت الشوارع وضفاف نهر النيل والحدائق مقفرة في مصر، حيث أجبرت جائجة كوفيد-19 الأهالي على الاحتفال بالمناسبة في بيورتها على غير العادة.

وعادة ما يحتفل الناس بالعيد بالسفر وزيارة الأقارب وإقامة المأدبات الجماعية، التي منعتها السلطات هذه الأيام وقاية من مرض كوفيد-19. وقد مددت السلطات المصرية التوقيت الليلي لحظر التجول، الذي يبدا من الخامسة مساء عوضا من التاسعة مساء، كما أوقفت النقل العمومي حتى 29 من الشهر الحالي.

ويقترن عيد الفطر في مصر بالتجمعات في الحدائق والساحات العامة، ولكن في هذا العام تغير كل شيء، وقد أغلقت المتاجر والحدائق والمراكز التجارية والشواطئ، كما تم منع استعمال القوارب، في محاولة للحد من اتشار الفيروس. ويحتفل بالعيد هذا العام حوالي 1.8 مليار مسلم، في أنحاء العالم.