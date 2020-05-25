وباء كورونا: آخر المستجدات والأخبار

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 343211 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر وسُجّلت رسميّاً أكثر من خمسة ملايين و362 الفا و160 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليونين و79 الفا و300 شخص على الأقلّ.والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات الجديدة هي البرازيل (965) والولايات المتحدة (951) والمكسيك (190). والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 97 الفا و430 وفاة من أصل مليون و633 الفا و76 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 361 الفا و239 شخصاً. وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 36793 وفاة من أصل 259559 إصابة، تليها إيطاليا مع 32785 وفاة (229858 إصابة) وإسبانيا مع 28752 وفاة من أصل 235772 إصابة ثم فرنسا مع 28367 وفاة من أصل 182584 إصابة. وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر ثمانين وفاة لكل مئة الف شخص تليها اسبانيا بـ61 وفاة وايطاليا بـ54 وفاة والمملكة المتحدة بـ54 ايضا وفرنسا بـ43.