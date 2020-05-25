شاهد:المسلمون في الهند وبنغلاديش يحيون عيد الفطر وفق إجراءات مشددة

احتفل المسلمون في الهند وبنغلادش بعيد الفطر المبارك ودعوا الله خلال هذه المناسبة السعيدة برفع وباء كورونا الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد، والعيش بسلام في عالم خال من الفيروسات التاجية.

وفي جميع أنحاء الهند، ناشدت السلطات والأئمة المحتفلين بالعيد اتباع معايير السلامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي. وبمناسبة عيد الفطر هنأ رئيس الوزراء الهندي المسلمين في تغريدة قائلا: "عيد مبارك. هذه المناسبة الخاصة تعزز روح التراحم والأخوة والوئام. فليكن الجميع مزدهرين وبصحة جيدة".

وعادة ما تكون عطلة العيد التي تستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة للسفر والتجمعات العائلية، لكن هذا العام، قام المسلمون بأداء الصلاة في منازلهم، كما كانت احتفالاتهم هادئة نتيجة تأثير عمليات الإغلاق والقيود الأخرى التي اعتمدتها السلطات للحد من انتشار الفيروس.

وبالقرب من مسجد "جاميا" الشهير في العاصمة نيودلهي، الذي تمّ إغلاقه كجزء من حظر التجمعات الدينية، قام عناصر الأمن بدوريات في الشوارع على متن دراجات نارية لمراقبة الوضع، وتمّ إغلاق جميع المتاجر تقريبا باستثناء متجر للحلويات. وعن هذا الوضع قال رجل الأعمال شهزاد خان: "لم نكن نتصور أبدا أننا سنضطر إلى الاحتفال بعيد الفطر بهذه الطريقة"، مضيفا أن الأموال التي تنفق عادة على شراء ملابس جديدة لارتدائها في العيد تم إرسالها للفقراء الذين فقدوا سبل عيشهم بسبب الفيروس والإجراءات المتخذة لاحتوائه.

وصعدت الهند من تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تسجيل أكثر من 138 ألف إصابة و4 آلاف وفاة، لكنها خففت مؤخرا من إجراءات السفر حيث سيتم استئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من هذا الاثنين.

من جهتها دعت بنغلاديش مواطنيها إلى احترام تدابير السلامة العامة وشددت رئيسة وزراء البلاد شيخة حسينة واجد على ذلك خلال التهنئة التي وجهتها إلى مواطنيها بمناسبة عيد الفطر. وقالت رئيسة الوزراء في كلمتها: "سلامتك بين يديك. تذكر أنك إذا بقيت في أمان، فإنك ستحافظ أيضا على عائلتك وجيرانك وستظل البلاد آمنة".

وطالبت السلطات في بنغلاديش من المواطنين تجنب الصلوات الجماعية في الحقول المفتوحة، التي تستقطب عشرات الآلاف بشكل طبيعي. يمكن للمتعبدين الانضمام إلى الصلاة في المساجد بالحفاظ على مسافات آمنة.

وصباح الاثنين، كان المصلون في أكثر من 300 ألف مسجد في البلاد يرتدون أقنعة، وارتدى العديد منهم قفازات أيضا.

وفي مسجد بيت المكرم الرئيسي بالعاصمة، شارك الآلاف في الصلاة على مراحل حيث سمحت لهم السلطات بالدخول في مجموعات وأقيمت الصلوات على مدار كل ساعة حيث انتظر عدد كبير منهم في طوابير لأكثر من ساعة لدخول المبنى. وسجلت بنغلاديش إصابة 33 ألف شخص بفيروس كوفيد-19 ووفاة 480 شخصا.