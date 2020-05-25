بعد أسبوعين من تناوله.. ترامب يتوقف عن هيدروكسي كلوروكين ومنظمة الصحة توقف تجارب الدواء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "انتهى للتو" من أخذ جرعة امتدت لأسبوعين من العقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين، والذي روج له بقوة كعلاج لفيروس كورونا أو حتى كواق منه، حتى مع تراكم الأدلة على أن الدواء قد يسبب أضراراً أكثر من أي فوائد علاجية تذكر .

وفي مقابلة إذاعية الأحد، قال ترامب إنه انتهى من تناول جرعة الدواء ومازال على قيد الحياة: "حسناً، لقد سمعت تقارير هائلة حول هذا الموضوع. يعتقد الكثير من الناس أن العقار أنقذ حياتهم. الأطباء يعدون التقارير. لقد أجريت دراسة في فرنسا، ودراسة في إيطاليا، كانت دراسات رائعة" ، ولم يعترف بالدراسات التي ربطت الدواء بخطر الموت أو تلك التي لم تجد له أي فائدة على الإطلاق.

وصرح ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي أنه يتلقى العلاج غير مثبت الفعالية بعد استشارة طبيب البيت الأبيض. وزعم أن الآلاف من العاملين الأساسيين، بما في ذلك الأطباء والممرضات، تناولوا الدواء للوقاية من الوباء.

هذه التصريحات تأتي وسط تحذيرات إدارة الغذاء والدواء من استخدام الدواء لعلاج كوفيد 19 خارج إطار المستشفى بسبب خطر حدوث مشاكل خطيرة في القلب.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أنها علقت "موقتاً" التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة الجمعة في مجلة "ذي لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد 19 ليس فاعلاً وقد يكون ضاراً.

هيدروكسي كلوروكين هو دواء مضاد للملاريا يستخدم غالبًا لعلاج الذئبة ومرض الروماتويد.

وقال ترامب إنه تناول الدواء لأن اثنين من العاملين في البيت الأبيض أظهرا نتائج إيجابية عند اختبار الفيروس، مضيفاً: "لأنني أعتقد أنه جيد. لقد سمعت الكثير من القصص الجيدة عنه."