شاهد: صبي يطرد دبّا كان يطارده.. بسبب هدوء أعصابه

في غابة مترامية الأطراف واقعة في منطقة ترينتينو سود تيرول شمال إيطاليا كان الطفل اليساندرو يتجول مع عائلته لكن سرعان ما خرج دب من وراء الشجيرات وبدأ يلاحق الصبي الذي حافظ على هدوء أعصابه وكانت أمه تصيح عليه من بعيد بعدم الاستسلام للذعر والبقاء هادئا. وكان الصبي يسير على تلة حيث يتبعه الحيوان البري لبضعة أمتار قبل أن يتركه لحال سبيله. تم التقاط الصور من خلال عدسة محمول في 24 مايو.