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وباء كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
AP/Manaus, Brazil
AP/Manaus, Brazil   -   حقوق النشر  Felipe Dana/Copyright 2020
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سُجلت رسمياً أكثر من 5,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة. وأُحصي ما لا يقلّ عن 5.505.307 إصابة، بينها 346188 وفاة، خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً من الوباء مع 2.047.401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة مع 1.662.768 إصابة بينها 98223 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر وسُجلت أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19 خلال الأيام الـ11 الأخيرة. ولا تعكس الأعداد إلّا جزء من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.