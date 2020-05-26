فيديو: الشرطة اليونانية تعيد اعتقال مغتصب متسلسل بعد سنتين من خروجه من السجن

ألقت الشرطة اليونانية القبض على مغتصب متسلسل مدان، في مطاردة أدت إلى سقوط المتهم من جرف في جزيرة كورفو.

وكان قد تم الإفراج عن الرجل البالغ من العمر 47 عاماً في عام 2018 بموجب قوانين عقوبات متساهلة، بعد أن حكم عليه عام 2012 بالسجن لـ 53 عاماً على خلفية اغتصاب سياح بريطانيين.

الآن الرجل مطلوب بتهم جديدة تتعلق أيضاً بالاغتصاب والاختطاف، بعد أن اتهمته في وقت سابق من هذا الشهر، امرأة فُقدت وتم العثور عليها في النهاية، باختطافها واغتصابها.

إثر الادعاء صدر أمر اعتقال وبدأ البحث عن الرجل.

قال المسؤولون إن الرجل ركض عند رؤية الشرطة، وقفز من على جرف فأصيب في أطرافه وعموده الفقري، وتم نقله إلى مستشفى في كورفو.