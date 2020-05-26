علماء إسرائيليون: أدوية مرض "الشحام" فعالة ضد كورونا

توصل علماء من "المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيلوجية" إلى أن مركبات دوائين يستخدمان لعلاج مرض غوتشر أو ما يعرف بـ "الشحّام"، أو "مرض تخزين الدهون"، يمكنهما أن يساهما في مكافحة تفشي مرض فيروس كورونا، بجسب موقع "ذي جيوزاليم بوست"

وقد استهدف العلماء في تجربتهم أغشية الخلايا المصابة، لكبح انتشار الفيروس في الجسم، بمكونات الدوائين "سيرديلغا وريميديسيفير".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على استخدام عقار Cerdelga، كما كانت قد أصدرت إذنا لاستخدام دواء Remdesivir لعلاج الحالات الطارئة لفيروس كورونا.

وقد لاحظ العلماء في تجاربهم تراجعا كبيرا في قدرة الفيروس على الانشطار أو حتى على تدمير الخلايا المصابة، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى منع الفيروس من إصابة خلايا سليمة.

ويقول العلماء إن قدرة الخلايا المصابة على البقاء تنخفض إلى 40%، وهذه القدرة زادت بنسبة 75% إلى 100% عند اخضاعها لمركبات العقارين، وهو ما يؤكد على فاعليتهما في العلاج.

الدراسة المكونة من 24 صفحة ذكرت أن إخضاع المريض لجرعة واحدة قادرة على منع انشطار الفيروس أو استنساخه في فترة بين 24 – 48 ساعة، وهو ما يزيد من احتمال استخدامهما بشكل كبير في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية حول هذه الدراسة، بمجرد الحصول على نتائج التجارب السريرية.

ويجري العلماء حاليا اختبارات على الحيوانات، لتقصي ما إن كانت ستظهر ذات النتائج، وفي حال التوافق، فإن العلاج سيكون متاحا للاستخدام البشري.

وكان المعهد قد أكد سابقا نجاحه بتجربة هذا العلاج على القوارض، وسيتم تجربته على حيوانات أخرى قبل إخضاع البشر لتجارب سريرية.