شاهد: فرقة موسيقية تركية تطرب سكان مدينة تحجر على نفسها لمدة 4 أيام

نظمت بلدية أق سراي وهي إحدى محافظات تركيا حفلة لفرقة موسيقية جوالة على متن شاحنة. وكانت الشاحنة تمر وسط الأحياء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. يقول أعضاء الفرقة إنهم يريدون رفع معنويات السكان الذين لم يتمكنوا من مغادرة بيوتهم بسبب حظر التجول الذي فرضته السلطات لمدة 4 أيام كجزء من تدابير مكافحة فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة 4340 شخصا في آخر إحصاءات وزارة الصحة التركية.