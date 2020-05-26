مركبة شحن فضائية يابانية تقوم بآخر رحلاتها إلى محطة الفضاء الدولية

وصلت مركبة الشحن اليابانية غير المأهولة ، HTV-9 ، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الإثنين لتسليم دفعة واحدة نهائية قبل تقاعد أسطولها.

وتم تلقف مركبة الشحن من قبل ذراع آلي تحت سيطرة رائد الفضاء في ناسا كريس كاسيدي.

و قام كاسيدي، قائد طاقم البعثة 63 للمحطة ، بتفكيك المركبة الفضائية التي يبلغ وزنها 12 طنًا أثناء تحليقهاعلى ارتفاع 418 كيلومترًافوق تنزانيا.

تم بناء HTV-9 من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أو JAXA. الاسم قصير لمركبة نقل H-II 9.

وأطلقت المركبة من مركز تانيجاشيما الفضائي الياباني في 20 أيار/ مايو بواسطة صاروخ ميتسوبيشي H-IIB ، والذي تعتبر هذه المهمة رحلته النهائية كذلك.