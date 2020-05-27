شرطة هونغ كونغ تستخدم "كرات غاز الفلفل" ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية

أطلقت شرطة هونغ كونغ غاز الفلفل الأربعاء على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تجمعوا قبل دراسة مشروع قانون يعتبر المساس بالنشيد الوطني الصيني جريمة.

وقامت الشرطة بتفريق حوالي مئة متظاهر كانوا يرددون شعارات خلال استراحة الغداء في حي سنترال التجاري، مطلقة العديد من كرات غاز الفلفل باتجاههم.

وتناقش الهيئة التشريعية في هونغ كونغ الأربعاء مشروع القانون الذي يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني. وقبل الجلسة، طوقت الشرطة المبنى الذي نهبه المحتجون العام الماضي، وأحاطته بحواجز ملأتها بالمياه.

وهزت هونغ كونغ العام الماضي سبعة أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديمقراطية والتي غذتها سنوات من المخاوف المتزايدة من سعي بكين إلى النيل من حريات المدينة.