بانديميا وكوارنتينا.. شبلان حديثا الولادة في المكسيك

ولد أسدا بوما في حديقة حيوانات في شرق المكسيك وأطلق عليهما "بانديميا" و"كوارنتينا" وهما اسمان يتوافقان مع المرحلة التي يمر بها العالم جراء أزمة كورونا.

وولد الأسدان في 20 آذار/مارس، بعد خمسة أيام من ولادة نمر صغير أطلق عليه اسم "كوفيد" في حديقة الحيوانات هذه في مدينة قرطبة في ولاية فيراكروز.

وقال غونزالو رودريغيز المسؤول في حديقة حيوانات "آفريكا بيو زو" إن هذين الاسمين "بانديميا" و"كوارنتينا"، "مرتبطان بتوعية العالم بأنه يتعين علينا أن نكون أكثر مسؤولية وتوحدا في مواجهة الأزمة".

وينتمي والدا أسدي البوما إلى عائلة من حيوانات البوما التي تم استردادها من سيرك بعد إقرار قانون في العام 2015 يحظر عروض الحيوانات في المكسيك.

وأوضحت كيتزيا رودريغيز الطبيبة البيطرية العاملة في حديقة الحيوانات :"ولدا بعد تزاوج طبيعي خلال فترة الحجر الذي فرض لمواجهة وباء كوفيد 19".

وهي تعتقد أنه تم تسهيل الحمل لمدة ثلاثة أشهر بعد انخفاض مستوى الإجهاد وقلة التلوث بسبب الحجر. وتابعت "لم يكن هناك أي شخص في حديقة الحيوانات. يمكن وجود الزوار أن يسبب إجهادا لهذه الحيوانات".