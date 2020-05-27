وزير الخارجية الأمريكي: "هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين"

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونغرس الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين، ما يجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجارية المميزة.

وقال بومبيو في بيان قبل ساعات من فرض بكين قانون الأمن القومي الجديد المتوقع إقراره، إنه ما من شخص عاقل يمكنه أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ لا تزال تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي من الصين، نظرا للوقائع على الأرض.

وتمهد شهادة بومبيو إلى سحب الامتيازات التجارية والمالية، التي كانت تتمتع بها المستعمرة البريطانية السابقة، منذ أن عادت تحت حكم الصين سنة 1997.

ولم يرافق قرار بومبيو أي إلغاء لأي امتياز محدد، ولكنه يأتي وسط دعوات أمريكية وغيرها إلى رد الفعل ضد خطوة بيكين، المتعلقة بفرض قوانين الأمن القومي الصيني على هونغ كونغ.

تاريخيا، تقضي بنود الإعلان الصيني البريطاني، بأن تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واضح إزاء حكومة بيكين لمدة 50 عاما، ابتداء من سنة 1997، ويضمن الحكم الذاتي لهونغ كونغ حرية التعبير والحكم الذاتي، وفق ما اسمته الصين "بسياسة بلد واحد بنظامين".