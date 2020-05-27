إرجاء إقلاع "سبايس إكس" في أول مهمة فضائية مأهولة بسبب رداءة الطقس

قرّرت شركة سبايس إكس" الأربعاء إرجاء إطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء إلى يوم السبت، وذلك قبيل الموعد المقرر للإقلاع بسبب رداءة الطقس.

وبعدما أبلغ مدير عملية الإطلاق الرائدين بوب بنكن وداغ هورلي بأن الطقس لن يتحسّن إلا بعد عشر دقائق من الموعد المحدد للإقلاع وبالتالي تعذّر الإطلاق اليوم، ردّ الأخير "كان مجهوداً جماعياً رائعاً، لكن نحن نتفهّم الأمر".

وتقرر إرجاء الإقلاع إلى يوم السبت الساعة 15,22 (19,22 ت غ).

وأوضحت "سبايس إكس" أنّ الأمر توقّف على فارق زمني قدره عشر دقائق، لكنّ الصاروخ كان يجب أن ينطلق في الساعة 16,33 تحديداً ولم يكن بالإمكان الانتظار عشر دقائق لأن توقيت الإقلاع كان يلحظ التنسيق بين مساري المركبة والمحطة الفضائية الدولية التي من المقرّر أن يلتحق بها الرائدان هورلي وبنكن.