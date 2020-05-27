الفاتيكان يعلن قريبا قداسة الراهب والناسك الفرنسي الذي عاش في الجزائر شارل دو فوكو

أفاد الفاتيكان الأربعاء أنه سيعلن قريبا قداسة الراهب والناسك الفرنسي شارل دو فوكو الذي عاش ناسكا في صحراء الجزائر حيث قتل مطلع القرن العشرين. وأعلن المكتب الإعلامي التابع للفاتيكان أن البابا فرنسيس "سمح الثلاثاء بنشر ثمانية مراسيم" يصادق أحدها على أعجوبة منسوبة للطوباوي شارل دو فوكو.

وستكون هذه ثاني أعجوبة منسوبة للراهب الذي قتل في 1916 في الجزائر حيث كان يعيش وسط قبائل الطوارق، ما يفسح المجال لإعلان قداسته قريبا.

ولد شارل دو فوكو لعائلة أرستقراطية وكان ضابط خيالة في الجيش الفرنسي في شمال إفريقيا، وقام باستكشاف المغرب. انتسب إلى كنيسة القديس أوغسطين في باريس، واعتنق حياة من الإيمان والزهد والتعبّد متعمدا إعطاء المثال بسلوكه وليس بالتبشير، وتنقل من فرنسا إلى سوريا ثم إلى الناصرة، وبعدها عاش ناسكا بين قبائل الطوارق في تمنراست في صحراء الجزائر مطلع القرن العشرين.

وبات خبيرا في لغة الطوارق وثقافتهم وتقاليدهم، ووضع قاموسا وافيا بمفردات اللغة الطارقية، ما زال يعتبر مرجعا حتى يومنا. كما ترك عدة مخطوطات، ولا سيما رسائل إلى أقربائه و"دفاتر" تأملات يومية.

وبدأت آلية تطويبه في الثلاثينات وأعلن البابا بنديكتوس السادس عشر طوباويته عام 2005.