إطلاق اسم "كورونا" على زرافة ولدت حديثا في حديقة حيوانات في بالي

أطلقت حديقة حيوانات في جزيرة بالي الإندونيسية اسم "كورونا" على زرافة صغيرة ولدت خلال الأزمة الصحية العالمية. وولدت "كورونا" في التاسع من أبريل/ نيسان لزوج من الزرافات هما "صوفي" و"ماتادي" في حديقة حيوانات "بالي سافاري بارك".

وقد نشرت الحديقة مقطع فيديو يظهر عملية ولادة الزرافة في حظيرة صغيرة.

On 9 April 2020, a baby giraffe was born in @balisafari throughout the Covid-19 pandemic. The mother giraffe has received lots of attention and care to ensure she gave birth to a healthy and happy female giraffe. Our Minister of Environment and Forestry, @siti.nurbayabakar named the baby giraffe ‘Corona’, to remind us that it was born and survive in this historical event of pandemic. You can meet Corona once we are open, meanwhile stay safe and healthy. Today we also would like to say Happy World Endangered Species Day!! Let’s take care our animals. #coronababy #babygiraffe #worldendangeredspeciesday #wonderfulindonesia #conservationpark Publiée par Bali Safari Park sur Mardi 19 mai 2020

وقال الناطق باسم حديقة الحيوانات أناك أغونغ نغوراه أليت سوجانا "ولدت خلال تفشي وباء كوفيد 19 لذلك قرر وزير البيئة... تسميتها كورونا". وأضاف "الزرافة الصغيرة بخير وما زالت ترضع حليب والدتها. سنبقيها تحت المراقبة لثلاثة أشهر".

وقد أغلقت حديقة حيوانات "بالي سافاري بارك" منذ أواخر مارس كخطوة ضمن جهود مكافحة تفشي الوباء.