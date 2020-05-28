وباء كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 352 ألفاً و494 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر. وسُجّلت رسميّاً أكثر من خمسة ملايين و638 ألفا و190 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 236 ألفا ومئتي شخص على الأقلّ، احصي 4728 وفاة و95 ألفا و883 اصابة اضافية في العالم. والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات الاضافية هي الولايات المتحدة (1140) والبرازيل (1039) والمكسيك (501).

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 99 ألفا و72 وفاة من أصل مليون و691 ألفا و342 إصابة.

وتعافى ما لا يقل عن 384 ألفا و902 شخصاً. وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي بريطانيا بتسجيلها 37 ألفا و460 وفاة من أصل 267 ألفا و240 إصابة، تليها إيطاليا مع 33 ألفا و72 وفاة من أصل 231 ألفا و139 إصابة وفرنسا مع 28 ألفا و596 وفاة من أصل 182 ألفا و913 إصابة وإسبانيا مع 27 ألفا و118 وفاة من أصل 236 ألفا و769 إصابة. وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر 81 وفاة لكل مئة الف شخص تليها اسبانيا بـ58 وفاة وايطاليا بـ55 وفاة والمملكة المتحدة بـ55 ايضا وفرنسا بـ44.