غوغل توفر أحدث الأدوات الإلكترونية لنجدة أصحاب المصالح التجارية الصغيرة... تعرف عليها

قدمت غوغل الأربعاء أحدث أدواتها الموجهة لأصحاب المصالح التجارية الصغيرة، الذين يعانون بسبب تدابير التباعد الإجتماعي، بعد أسبوع على ترويج فيسبوك للتجارة الإلكترونية على منصاتها للأسباب عينها.

وتسعى المجموعة العملاقة إلى تفعيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المستهلكين من إيجاد كل المعلومات المطلوبة في عملية بحث واحدة، بما يشمل مواعيد العمل الموقتة في المتاجر والحجوزات، وإمكان إجراء جلسات إلكترونية (للرياضة) أو خدمات التوصيل المنزلي.

وأوضحت جن فيتزباتريك نائبة رئيس المجموعة المكلفة بخدمة خرائط غوغل خلال مؤتمر صحفي، أن الفكرة تكمن في جعل غوغل نقطة الدخول الوحيدة، لمعرفة طريقة التفاعل الكترونيا مع مثل هذه العلامة التجارية، وجعل الاطلاع على هذا النوع من المعلومات أمرا سهلا.

وسرع وباء كوفيد-19 وتدابير الحجر عملية الانتقال الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت بدأت بها أصلا وكذلك الأمر مع الشركات التي كانت بعيدة عنها.

واستندت غوغل إلى دراسة جديدة، خلصت إلى أن ثلث رؤساء الشركات الصغيرة تقريبا يعتبرون أنهم كانوا ليقفلوا مؤسساتهم، لولا استخدام الأدوات الإلكترونية.