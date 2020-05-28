كازينوهات لاس فيغاس ستفتح من جديد.. ومالك أحدها يعرض 1700 تذكرة سفر مجانية لزواره

أعلنت كازينوهات كبرى في لاس فيغاس أنها ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل بعد إغلاقها لأكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد 19، وهي أنباء سارة لنيفادا التي تعتمد بشكل كبير على هذه الصناعة من أجل رفاهها الاقتصادي.

ومن بين المنتجعات التي ستفتح أبوابها في الرابع من يونيو مع تطبيق إجراءات صارمة للمحافظة على الابتعاد الاجتماعي، "بيلاجيو" و"سيزرز بالاس" و"فلامينغو".

وقال الحاكم ستيف سيسولاك للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف عقد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء "ندعو الزوار من كل أنحاء البلاد للمجيء إلى هنا وتمضية وقت ممتع لن يكون مختلفا عما كان عليه في السابق، لكننا سنكون حذرين".

وأضاف أنه اتخذ قرارا بإعادة فتح صناعة الألعاب التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي تعتبر أساس اقتصاد نيفادا، بعد مشاورات مع خبراء صحة.

وتابع سيسولاك الذي كان سيعلن هذه الأنباء خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي ألغي جراء مخاوف من تعرضه لفيروس كورونا المستجد "اتخذنا كل الاحتياطات الممكنة".

وتابع الحاكم الديموقراطي "لا أعتقد أنكم ستجدون مكانا أكثر أمانا من لاس فيغاس للمجيء إليه بحلول الرابع من يونيو مع البروتوكولات التي وضعناها ومعدات الاختبار التي تزودنا بها".

وقد أصدر مجلس التحكم في الألعاب إرشادات هذا الشهر بشأن إعادة فتح الكازينوهات بما فيها استقبال الرواد بنصف قدرتها الاستيعابية وتحديد عدد اللاعبين بثلاثة إلى كل طاولة، كما أوصت بإزالة كل الكراسي المتبقية للحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي.

لكن عمال الكازينوهات اعترضوا على العودة إلى العمل دون تدابير معززة لحمايتهم.

وقال اتحاد "كالينيري يونيون" الذي تمثل حوالى 60 ألف عامل في لاس فيغاس في بيان "هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى العمال وأناشد الجميع المضي قدما بحذر شديد".

وأضاف "سيصبح أعضاء النقابة وغيرهم من موظفي الكازينوهات عمالا على الخطوط الأمامية لأننا نحن من سيكون على اتصال مع الضيوف يوميا وبشكل متكرر".

ويطالب الاتحاد بفحص العمال الذين سيكونون الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بانتظام وتزويدهم معدات واقية إذا لزم الأمر.

وتابع "ماذا سيحدث إذا بدأت أعراض الفيروس تظهر على أحد الأشخاص الذين وصلوا إلى لاس فيغاس بدون أعراض وقرّر أن يبقى في غرفته لبضعة أيام بدلا من الحصول على العناية الطبية؟".

وقال بيل هورنباكل رئيس مجموعة "إم جي إم ريزورتس" ورئيسها التنفيذي بالوكالة إن الشركة ستتّبع مجموعة من البروتوكولات للتخفيف من احتمالات انتشار الفيروس، تشمل زيادة نسبة اختبار الموظفين وتسجيل الدخول بدون اتصال وقوائم رقمية.

في محاولة لإنعاش السياحة، اشترى أحد مالكي كازينوهات لاس فيغاس الأربعاء 1700 تذكرة ذهاب إلى مركز القمار من جميع أنحاء البلاد وعرضها مجانا للزوار.

وقال ديريك ستيفنز الرئيس التنفيذي لفندق وكازينو "ذي دي"، "من الواضح أنني وفريقي نود أن تنزلوا في أحد فنادقنا لكن إذا لم تفعلوا ذلك، فلا بأس بذلك أيضا".

وأضاف "لأن لاس فيغاس في حاجة إليكم، فمجتمعنا يحتاج إليكم".

وأشار سيسولاك إلى أنه باستثناء الكازينوهات، فإن الكنائس وأماكن العبادة الأخرى التي يمكنها إعادة فتح أبوابها، لا يمكنها السماح بدخول أكثر من 50 شخصا في الوقت نفسه ويجب أن تمتثل للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.

كما طلب من الناس وضع الكمامات عندما يكونون خارج منازلهم.

ومن بين الأعمال التجارية التي ستبقى مغلقة، المنشآت الترفيهية للبالغين وبيوت الدعارة والنوادي الليلية.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة "أبلايد أناليسيس" مستشار "هيئة لاس فيغاس للمؤتمرات والزوار"، أنفق السياح 34,5 مليار دولار في جنوب نيفادا في العام 2018، ودعموا بشكل مباشر أكثر من 234 ألف وظيفة سياحية، وفق ما أوردت صحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" في مارس.