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شاهد: عودة فن الشارع في باريس بعد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19

بعد انتهاء الإغلاق التام في فرنسا، عاد فن الشارع الباريسي ''Le Mur'' ليخطف الأضواء ويبهر محبيه وعشاقه من جديد، وكان فنان الشارع الفرنسي ''أندير''، السبّاق لعرض عمله الفني على أحد جدران عاصمة الأنوار، والمتمثل في خريطة عالمية عملاقة تتكون من ملصقات "هشة"، تُسلط الضوء على المحنة التي يعاني منها أغلب سكان كوكب الأرض، ألا وهي الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا المستجد.

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