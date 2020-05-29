فيروس كورونا: بطولات كروية استعادت نشاطها وأخرى تنتظر

بعدما تسبب فيروس كورونا المستجد بشلل شبه كامل في بطولات كرة القدم على مختلف الأصعدة، بدأت الحياة تعود تدريجيا الى الملاعب من دون جمهور.

وبعدما استأنفت البوندسليغا الألمانية نشاطها في 16 أيار/مايو، باتت ثلاث من البطولات الكبرى الأخرى أمام مواعيد مبدئية للعودة: إسبانيا في 11 حزيران/يونيو، إنكلترا في 17 منه، وإيطاليا في 20 منه.

في ما يأتي عرض للدوريات التي استأنفت نشاطها وتلك التي حددت مواعيد العودة، وأخرى تبحث في بروتوكولات معينة لاسيما صحية منها، لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس:

الدوري الألماني

عادت منافسات الدوري الألماني، في 16 أيار/مايو، حيث أقيمت المرحلة السادسة والعشرون (من أصل 34)، خلف أبواب موصدة، وهو ما سيتواصل في المراحل المتبقية. والدوري الألماني هو الأول بين البطولات الأوروبية الكبرى الذي يتم استئناف منافساته، والثاني في القارة العجوز بعد دوري جزر فارو المتواضع الذي عادت له الحياة في التاسع من أيار/مايو.

الدوري الإستوني والتشيكي

كما عادت منافسات كرة القدم أيضا في استونيا حيث استؤنفت مباريات الدرجة الأولى خلف أبواب موصدة. وفي 23 أيار/مايو، انضمت الجمهورية التشيكية الى البطولات المستأنفة، مع استكمالها بالمرحلة الخامسة والعشرين.

وعلى رغم تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم، كانت بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تعلّق بطولتها المحلية خلال الشهرين الماضيين.

تاريخ تعليق المباريات:

جزر فارو: التاسع من أيار/مايو

ألمانيا: 16 أيار/مايو

استونيا: 19 أيار/مايو

الجمهورية التشيكية: 23 أيار/مايو

الدنمارك: 28 أيار/مايو

في ما يأتي المواعيد التي حُسِمت رسميا أو مبدئيا لاستئناف بعض البطولات الوطنية:

بولندا: 29 أيار/مايو

صربيا وأوكرانيا: 30 أيار/مايو

النمسا: الثاني من حزيران/يونيو

البرتغال: الثالث من حزيران/يونيو

سلوفينيا: الخامس من حزيران/يونيو

كرواتيا واليونان: السادس من حزيران/يونيو

إسبانيا: الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو (الموعد المبدئي هو 11 حزيران/يونيو)

تركيا: 12 حزيران/يونيو

النروج: 16 حزيران/يونيو

إيطاليا: 20 حزيران/يونيو

روسيا: 21 حزيران/يونيو

فنلندا: الأول من تموز/يوليو

الدوري الإنجليزي الممتاز

الأبرز في هذه الفئة يبقى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حدد له موعد 17 حزيران/يونيو، لكن هذا التاريخ بقي مشروطا بتوافر الظروف الصحية الملائمة. وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز "لقد اتفقنا اليوم (الخميس 28 أيار/مايو) مبدئيا على استئناف الدوري الممتاز يوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو. لكن هذا التاريخ لا يمكن تأكيده حتى نجاحنا في تلبية جميع المتطلبات اللازمة للسلامة، لأن صحة وسلامة جميع المشاركين والمشجعين هي أولويتنا".

بطولات تأمل استئنافها:

إنجلترا: 17 حزيران/يونيو

سويسرا: 20 حزيران/يونيو

نهاية الموسم لبعض البطولات:

الدوري الهولندي

بات الدوري الهولندي أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر. ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

الدوري الفرنسي

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية نيسان/أبريل عن إنهاء الموسم. وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جرمان ومرسيليا ورين.

الدوري البلجيكي

الى ذلك، قررت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات كرة القدم حتى 31 تموز/يوليو، حالها كحال النشاطات الرياضية، ما ساهم بتسهيل مهمة رابطة الدوري باتخاذ قرار إنهاء الموسم وتتويج بروج باللقب. وتوّج بروج بفضل هذا القرار الذي أسقط أيضا فاسلاند-بيفيرين الى الدرجة الثانية.

الدوري الإسكتلندي

وقررت رابطة المحترفين في اسكتلندا تتويج سلتيك بطلا للدوري المحلي للعام التاسع على التوالي، بعد إنهاء الموسم بشكل نهائي. كما وضعت كل من قبرص ولوكسمبورغ حدا لموسميهما لكن دون تسمية بطل.

وتم تسمية أومونيا نيقوسيا ليكون ممثلا للكرة القبرصية في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا المقبل.