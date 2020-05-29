مصر: إدخال تحديثات على تطبيق ذكي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إدخال تحديثات بتطبيق "صحة مصر" الخاص بمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن التحديثات الجديدة تتضمن إمكانية تلقى البلاغات عن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس كما سيساعد مستخدميه على الوصول لأقرب مستشفى من مواقعهم.

كذلك سينبه التطبيق مستخدميه عند اقترابهم من مناطق انتشار الإصابات بالفيروس وسيُمكن المصابين بالفيروس من متابعة تطور حالاتهم الصحية خلال فترة العزل المنزلي.

وأضاف مجاهد أنه سيتم تصنيف الحالات "وفقًا للإجابات عن الأسئلة المتاحة بالتطبيق، ومن ثم يتم التواصل مع الشخص المبلغ عن حالته أو حالة شخص آخر لنقله إلى المستشفى، حيث يتم ربطه بغرفة العمليات بالوزارة، كما يتم تقديم إرشادات العزل المنزلي، وذلك حسب حالته الصحية".

وكانت الوزارة قد أطلقت التطبيق الذكي يوم 14 أبريل – نيسان الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 2073 بالإضافة إلى 845 وفاة جرائه.