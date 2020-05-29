اليونان تفتح أجواءها للسياح من 29 دولة بينها دولة عربية وحيدة

أعلنت اليونان الجمعة أنها ستفتح مطاري أثينا وتيسالونيكي (شمال) أمام السياح القادمين من 29 دولة في العالم اعتبارا من 15 حزيران/يونيو، موعد بدء الموسم السياحي كما أعلنت وزارة السياحة.

وهناك 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على هذه اللائحة، بينها ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا، والجمهورية التشيكية ودول البلطيق وقبرص ومالطا، وكذلك دول البلقان المجاورة لليونان.

لكن اللائحة لا تشمل حاليا فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، كما جاء في بيان وزارة السياحة اليونانية.

من خارج دول الاتحاد الأوروبي، فانه يمكن للسياح من سويسرا والنرويج ودول البلقان المجاورة لليونان، مثل صربيا ومقدونيا الشمالية المجيء إلى مطاري أثينا وتيسالونيكي، ثاني مدينة في البلاد.

وعلى اللائحة أيضا رعايا أستراليا واليابان وإسرائيل، ولبنان والصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

ولم تستبعد الوزارة توسيع هذه اللائحة بحلول الأول من تموز/يوليو، موعد إعادة فتح مطارات محلية يونانية. وأوضحت وزارة السياحة أن "لائحة الدول ال29 أعدت إثر دراسة حول الوضع الوبائي في كل دولة"، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات التي نشرتها الخميس الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وتقرير اللجنة اليونانية للأمراض المعدية.

وقالت الوزارة إنه سيتم اجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا على السياح القادمين من تلك الدول.

وبعد تخفيف العزل التدريجي الذي بدأ في 4 أيار/مايو، أعلنت اليونان عن فتح فنادقها في 1 حزيران/يونيو، قبل موعد بدء الموسم السياحي في 15 حزيران/يونيو. واليونان التي كانت أقل تضررا من شركائها الأوروبيين بالوباء، سجلت حتى الآن 175 وفاة و2906 إصابة بمرض كوفيد-19.