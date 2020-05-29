وجّه تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش) الخميس تهديداً لقطر التي اتّهمها بتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، وذلك في تسجيل جديد للمتحدّث باسمه نشره على صفحة التنظيم في تطبيق تلغرام وتطرّق فيه أيضاً إلى فيروس كورونا المستجدّ.

وقال المتحدّث باسم التنظيم أبو حمزة القرشي "لم ننس يوماً أنّ قاعدة العديد التي بناها طواغيت قطر ليستضيفوا فيها الجيش الأمريكي، كانت ولا زالت مركز قيادة الحملة الصليبية على المسلمين في خراسان والعراق والشام واليمن"، في إشارة منه إلى التحالف الدولي ضدّ الجهاديّين بقيادة واشنطن.

واتّهم القرشي قطر بـ"تمويل" فصائل منخرطة ضدّ الجهاديّين في سوريا والعراق.

كما تطرّق المتحدّث باسم التنظيم في هذا التسجيل الذي استمرّ 39 دقيقة، إلى فيروس كورونا المستجدّ الذي يضرب "طواغيت" العالم، قائلاً "الحمد لله الذي أرسل عليكم عذابه وأليم عقابه، لتنشغِلوا بأنفسكم" عن المسلمين.

وأضاف "لا زلتم في حيرة وتخبّط إزاء الفيروس القاتل، ولا زلتم عاجزين عن معالجته".

وتابع "ها نحن نراكم وأنتم تنزفون الأموال بشدّة، في محاولات يائسة لإنقاذ اقتصاداتكم التي أنهكتها حمّى الوباء. وقد بات الكثير من حلفائكم على حافّة الإفلاس".

وبعدما سيطر عام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبّد تنظيم الدولة الإسلامية خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي. لكنّ جهاديي التنظيم يواصلون شنّ اعتداءات دمويّة، خصوصاً في سوريا والعراق.